Jaipur Fire: राजस्थान के जयपुर के जामवा रामगढ़ (Jamwa Ramgarh, Jaipur) में स्थित तारपीन के तेल कारखाने में रविवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसमें तीन बच्चों और एक व्यक्ति समेत चार की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी ANI ने सीओ शिव कुमार के हवाले से बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है. साथ ही पीड़ितों की पहचान रमेश (25), गरिमा (3), अंकुश (5) और दिव्या (2) के रूप में हुई है. डिप्टी एसपी (जामवरमगढ़) शिव कुमार भारद्वाज के अनुसार, तीन अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है.Also Read - Rajasthan Schools Reopen News: राजस्थान में हटा कोरोना प्रतिबंध, एक फरवरी से खुलेंगे स्कूल, नई गाइडलाइंस जारी

Rajasthan | Three children and a man died after a fire broke out at a Turpentine oil factory in Jamwa Ramgarh, Jaipur. The fire was brought under control: CO Shiv Kumar pic.twitter.com/NEfnCgHFzM

— ANI (@ANI) January 30, 2022