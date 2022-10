जयपुर: ये वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर के जामडोली इलाके का है, जहां कल सरकारी छात्रावास की लड़कियों ने अपनी एक सहेली से छेड़छाड़ के विरोध में कल शनिवार को जयपुर-आगरा राजमार्ग पर जाम लगा दिया. सहेली से छेड़छाड़ से गुस्साई सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां सड़क पर उतर गईं और जमकर अपने गुस्से का इजहार बरसते हुए पानी में भी किया. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है.Also Read - Husband Wife Video: शीट मास्क लगाकर पति के पास बैठ गई पत्नी, तभी आंख खुली और बेचारा होश खो बैठा | देखिए ये वीडियो

एक पुलिस अधिकारी ने इस वीडियो वायरल की पुष्टि करते हुए कहा, "एफआईआर दर्ज कर ली गई है." सरकारी छात्रावास की एक छात्रा से किसी स्थानीय बदमाश ने छेड़छाड़ की है.

#WATCH | Girls of govt hostel in Jamdoli area of Jaipur, Rajasthan blocked the Jaipur-Agra Highway yesterday & staged a protest against the alleged molestation of a peer by a local miscreant.

“FIR has been registered,” says a police official

(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/JsPe7tHvqm

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 9, 2022