नई दिल्ली: राजस्थान में कोरोना वायरस से हाल बिगड़ता जा रहा है. राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा भी इसकी चपेट में आ गए हैं. डॉ. रघु शर्मा की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वह जयपुर के आरयूएचएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने एक दिन पहले ही कोरोना मरीजों के वार्ड का दौरा किया था. माना जा रहा है कि वह यहीं से कोरोना की चपेट में आये हैं.

Jaipur: Rajasthan Health Minister Dr Raghu Sharma, despite being COVID19 positive visited few wards of dedicated COVID19 RUHS Hospital, yesterday

He tested positive on 23rd November and is currently admitted to RUHS Hospital.

