जयपुर मर्डर केस में नया ट्विस्ट: मां की हत्या के आरोप के बीच पिता की मौत पर चाचा का बड़ा दावा

जयपुर में लॉ स्टूडेंट आयुषी मां की हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में है. अब मामा ने पिता की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. जानें मामले पर क्या ताजा अपडेट है.

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आरोप है कि आयुषी ने अपने पिता की फीडिंग ट्यूब हटा दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई. (Photo from AI)

जयपुर में मां की हत्या के मामले में लॉ की छात्रा आयुषी पुलिस हिरासत में है

पुलिस का दावा है कि आयुषी ने 7 लाख रुपये में सुपारी देकर हत्या की साजिश रची

मामा ने आरोप लगाया कि आयुषी ने पिता की मौत में भी भूमिका निभाई

पुलिस इस नए आरोप की भी जांच कर रही है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है

Jaipur Murder Case: जयपुर हत्याकांड मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस ने LLB छात्रा आयुषी को अपनी मां नीरज शर्मा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम की मदद से करीब 7 लाख रुपये में सुपारी देकर मां की हत्या की योजना बनाई थी. आरोप है कि इस हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई. जांच में सामने आया कि आयुषी सरकारी नौकरी और परिवार की संपत्ति हासिल करना चाहती थी.

मामा बोले – पिता की मौत भी आयुषी ने की

इस केस में अब एक नया दावा सामने आया है. दरअसल, नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि आयुषी ने पिछले साल अपने पिता विजय शर्मा की मौत में भी भूमिका निभाई थी. विजय शर्मा अदालत में कोर्ट मास्टर थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था. राकेश का कहना है कि ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद आयुषी और बलराम उन्हें एक अज्ञात अस्पताल में ले गए और करीब 3 महीने तक परिवार को इलाज की सही जानकारी नहीं दी. बाद में जब विजय शर्मा घर लौटे, तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके कई अंग काम करना बंद कर चुके थे. मामा का यह भी आरोप है कि आयुषी ने अपने पिता की फीडिंग ट्यूब हटा दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई.

संपत्ति और सरकारी नौकरी बना हत्या की वजह

पुलिस जांच के अनुसार, आयुषी की मां नीरज शर्मा को उनके पति विजय शर्मा की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी. जांच एजेंसियों का मानना है कि आयुषी उसी नौकरी के साथ-साथ परिवार की संपत्ति भी अपने नाम करना चाहती थी. जांच में यह भी सामने आया है कि आयुषी पहले अपनी मां के साथ मारपीट कर चुकी थी और कुछ समय से बलराम और उसके पिता के साथ रह रही थी. पुलिस ने यह भी दावा किया है कि आयुषी और बलराम के बीच करीबी संबंध थे, जिसकी भी जांच की जा रही है.

कई आरोपी गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता फरार

पुलिस के मुताबिक, नीरज शर्मा की हत्या की कोशिश एक महीने पहले भी की गई थी. लेकिन उस समय ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आरोपी अपने मकसद में सफल नहीं हो सके. 3 जुलाई को दोबारा योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में पुलिस ने कथित सुपारी किलर हेमंत, आकाश, मोहित, अरविंद और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मुख्य आरोपी बताए जा रहे बलराम की तलाश अभी जारी है. पुलिस आयुषी से लगातार पूछताछ कर रही है और मामा द्वारा लगाए गए पिता की मौत से जुड़े आरोपों की भी जांच कर रही है.