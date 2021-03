राजस्‍थान ( Rajasthan) के जोधपुर जिले (Jodhpur Accident News) में शनिवार सुबह 7 बजे एक भयंकर रोड एक्‍सीडेट हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और करीब 12 लोग घायल हो गए हैं. जोधपुर के बाप क्षेत्र में गाड़ना गांव के पास NH-11 पर आमने सामने हुई बस और ट्रेलर ट्रक की टक्‍कर में बसे परखच्‍चे उड़ गए और एक्‍सीडेंट में कई यात्र‍ियों के शव सीटों में फंस गए. इस हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है. Also Read - ब्रह्मकुमारी की प्रमुख दादी ह्रदयमोहिनी का मुंबई में निधन, कल माउंट आबू में होगा अंतिम

जोधपुर के बाप क्षेत्र में गाड़ना गांव के पास NH-11 पर हुए हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस टीमें पहुंची और बाप में अस्‍पताल में प्राथमिक इलाज के बाद मरीजों को बीकानेर के लिए रेफर किया गया है. जबकि मृतकों का बाप में ही पोस्‍ट मार्टम कराया जा रहा है. बताया गया है कि एक परिवार के लोग निजी बस से दिल्ली से जैसलमेर की ओर जा रहे थे.

Rajasthan: 5 people were killed in a collision between a bus and a trailer truck on National Highway 11 in Bap, Jodhpur District

