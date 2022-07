Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जोधपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF Training Centre) के ट्रेनिंग सेंटर में उस समय सनसनी मच गई जब एक जवान ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और फायरिंग शुरू कर दी. न्यूज एजेंसी ANI ने जोधपुर ईस्ट के डीसीपी अमृता दुहान के हवाले से बताया, ‘एक CRPF कांस्टेबल ने अपने परिवार के साथ जोधपुर में ट्रेनिंग सेंटर परिसर में अपने घर में खुद को बंद कर लिया और हवा में फायरिंग शुरू कर दी.’ सूचना मिलने पर पुलिस और CRPF के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. हालांकि, जब भी उससे बात करने की कोशिश की गई तो वह फायरिंग करने लगता..Also Read - राजस्थान में 'डिजिटल इमरजेंसी': पिछले 10 सालों में 85 बार बंद हो चुका है इंटरनेट, जानें नेटबंदी के बाद कैसे हैं हालात

We tried to establish communication with him but he has been refusing to do so. We are taking all precautions as he is with his wife and daughter. It is suspected that he is upset with something: Amrita Duhan, DCP Jodhpur East (10.07)

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 10, 2022