जोधपुर: जोधपुर उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में स्वयंभू संत आसाराम को सुनायी गयी सजा स्थगित किए जाने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. आसराम ने अपनी याचिका पर जोर नहीं दिया और इसे वापस ले ली. बता दें कि आसाराम को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और वह अभी जोधपुर केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

Jodhpur High Court dismisses self-styled godman Asaram Bapu plea for suspension of sentence imposed on him for raping a minor girl. (file pic) pic.twitter.com/k9sPAlxR1g

— ANI (@ANI) September 23, 2019