जोधपुर/ जयपुर: राजस्थान के जोधपुर शहर में सांप्रदायिक तनाव (communal Tension) के बाद मंगलवार को 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू ( curfew imposed) लगा दिया गया. पुलिस ने कल की हिंसा के बाद बढ़े तनाव के बीच सुरक्षा और कड़ी कर दी है. आदेश के अनुसार शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व जन-जीवन व्यवस्थित रखने के लिए कर्फ्यू लगाया जाना आवश्यक है. वहीं, शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. सीएम अशोक गहलोत ने जिम्मेदार असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.Also Read - जोधपुर हिंसा के लिए गहलोत सरकार पर बरसे गजेंद्र शेखावत, कहा- तुष्टिकरण की नीति जिम्मेदार, कार्रवाई नहीं हुई तो देंगे धरना

Rajasthan | In view of clashes in Jodhpur, the district administration imposes a curfew from today (1 pm) to May 4th midnight, reads an official statement pic.twitter.com/hyLsKYuA31

सोमवार रात को हुए विवाद के बाद मंगलवार सुबह जालोरी गेट के पास ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहां खड़े वाहनों पर पथराव किया. इसमें कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. Also Read - Jodhpur violence: धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पुलिसकर्मी समेत कई घायल | Watch Video

हालात पर काबू पाने के लिए जोधपुर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौधरी ने शहर के दस थाना क्षेत्रों, उदयमंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागोरी गेट, खांडा फलसा, प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर व सरदारपुरा में मंगलवार दोपहर एक बजे से बुधवार मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए.

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और उच्च स्तरीय बैठक के बाद हालात पर काबू पाने के लिए गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव सहित आला अधिकारियों को तत्काल जोधपुर जाने के निर्देश दिए.

#WATCH | “I want to appeal to people to maintain peace… I’ve instructed police to deal strictly with anti-social elements. Everyone should understand that we’ve to maintain brotherhood,” said Rajasthan CM Ashok Gehlot, on Jodhpur clashes pic.twitter.com/LjZiwDUZvf

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 3, 2022