नई दिल्ली: राजस्थान में कांग्रेस के पास एक विकट स्थिति खड़ी हो गई है. ऐसे में वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को लेकर चिंता जाहिर की है. सिब्बल ने कहा- कि आखिर हम कब जागेंगे. जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे तब. बता दें सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए. वहीं अशोक गहलोत ने आज रात पार्टी के विधायकों को जयपुर तलह किया है.

राजस्थान में सियासी घमासान को लेकर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा- मैं अपनी पार्टी के लिए परेशान हूं. हम घोड़ों के अस्तबल से निकल जाने के बाद जागेंगे? बता दें कि कपिल सिब्बल ने हालांक किसी भी राजनीतिक गतिविधि को लेकर कुछ नहीं लिखा. लेकिन कपिल सिब्बल का यह बयान राजस्थान में हो रहे सियासी घमासान को लेकर ही है. क्योंकि अशोक गहलोत पहले ही भाजपा पर आरोप लगा चुके हैं कि पैसों से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है.

Worried for our party

Will we wake up only after the horses have bolted from our stables ?

— Kapil Sibal (@KapilSibal) July 12, 2020