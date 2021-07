Kappa variant Update: राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा स्वरूप से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं. राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कप्पा स्परूप से संक्रमित 11 मरीजों में से 4-4 अलवर और जयपुर, दो बाड़मेर से और एक भीलवाड़ा से हैं. उन्होंने बताया कि जीनोम अनुक्रमण के बाद इन मामलों की पुष्टि हुई है.Also Read - सरकार ने कोरोना नियमों के उल्लंघन पर फिर चेताया- संभावित तीसरी लहर को 'मौसम अपडेट' न समझें

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि हालांकि कप्पा स्वरूप, डेल्टा स्वरूप के मुकाबले कम घातक है. राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 28 नये मामले आये. राज्य में 613 उपचाराधीन मरीज हैं. चिकित्सा विभाग के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गयी है. चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 28 नये मामले सामने आए. Also Read - India's 1st Coronavirus Patient Tests Positive Again: भारत की पहली Covid रोगी दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित

Eleven cases of Kappa variant of COVID-19 have been detected in Rajasthan, says State Health Minister Raghu Sharma

(file photo) pic.twitter.com/vHaZl44ejW

— ANI (@ANI) July 13, 2021