करौली हिंसा के बाद यह क्षेत्र लगातार राजनीतिक दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हर कोई करौली हिंसा पर बयानबाजी में बढ़चढ़कर हिस्सा ले रहा है. विपक्षी नेता हिंसाग्रस्त इलाके में जाना चाहते हैं, जबकि राज्य सरकार उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे रही है. ऐसे में विपक्ष मुख्ममंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहा है.

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या हिंसाग्रस्त करौली जाने के लिए निकले, लेकिन राज्य पुलिस ने उन्हें हिंसाग्रस्त जिले में जाने से रोक दिया. इसके बाद तेजस्वी सूर्या और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी नहीं चलेगी और अशोक गहलोत मुर्दाबाद के भी नारे लगाए.

#WATCH | BJP delegation-led by party MP Tejasvi Surya breaks into sloganeering & protest against CM Ashok Gehlot after not being allowed to visit violence-hit Karauli district pic.twitter.com/dMfbWexhk1

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 13, 2022