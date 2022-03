Karnataka HC Hijab Verdict: हिजाब पहनने पर प्रतिबंध (Hijab Wearing Ban) के मामले में आज आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले (Karnataka High Court Verdict) से मुस्लिम समुदाय (Muslim Community) में रोष है. राजस्थान में भी मुस्लिम संगठनों (Rajasthan Muslim Org.) में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रोष जताया है. इन संगठनों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लेकर जाने की बात कही है. गौरतलब है कि आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार (Right to Wear Hijab) को इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं (Not Essential in Practice of Islam) माना है. कोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक (Hijab Ban in Colleges) लगाने का फैसला सही है. इसके साथ ही उसने इस फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.Also Read - Rajasthan Assembly: विधानसभा में संयम लोढ़ा ने किया कुछ ऐसा कि स्पीकर को बोलना पड़ा- मार्शल,थ्रो हिम आउट

कोर्ट के इस फैसले से जहां एक वर्ग खुश है और इसे न्याय की जीत बता रहा है. वहीं, दूसरा वर्ग कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है. इसी कड़ी में जयपुर में भी मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई है. जमात ए इस्लामी हिंद (Jamat E Islami Hind), दलित मुस्लिम एकता मंच (Dalit Muslim Ekta Manch), राजस्थान हज वेलफेयर सोसायटी (Rajasthan Haj Welfare Society) , राजस्थान मुस्लिम फोरम (Rajasthan Muslim Forum), सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की है. साथ ही इन संगठनों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है. Also Read - कर्नाटक HC के फैसले पर तेज हुआ सियासी घमासान, ओवैसी बोले- जाएंगे सुप्रीम कोर्ट; महबूबा मुफ्ती ने कही ये बात

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि हम लोगों को कोर्ट से जिस फैसले की उम्मीद थी, वही फैसला सुनाया गया है. वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि कोर्ट का फैसला शरीयत से ऊपर नहीं हो सकता है. इन संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि पहले भी राम मंदिर के फैसला जिस तरह से दिया गया था वह भी दबाव में दिया गया था. Also Read - Hijab Row: हिजाब विवाद पर फैसला आज, कर्नाटक के कई हिस्सों में स्कूल-कॉलेज बंद; बेंगलुरु में सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी

जमात-ए-इस्लामी के नईम रब्बानी ने कहा कि कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है, अल्लाह और उसके रसूल की जो शरीयत है, वह अपनी जगह पर है. शरीयत, हमेशा के लिए है और कोर्ट से ऊपर है. उन्होंने कहा कि शरीयत से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, हम (मुस्लिम) बाध्य नहीं हैं कोर्ट के इस फैसले को मानने के लिए.

