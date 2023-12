सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद गरमाया सियासी माहौल! BJP नेता दीया कुमारी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

बीजेपी सांसद दीया कुमारी ने कहा कि इस हादसे से वह स्तब्ध हैं. करणी सेना अध्यक्ष गोगामेड़ी ने गहलोत सरकार से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया. अब उनकी हत्या कर दी गई, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बीते पांच सास में राजस्थान में गैंगवॉर की वारदातें काफी बढ़ गई हैं, यह आम बात हो चुकी है. इससे पहले गैंगवॉर की बात किसी ने सुनी भी नहीं थी.

#WATCH | On alleged phone tapping of Congress leader Sachin Pilot, BJP leader Diya Kumari says, “This is a huge allegation. If the OSD has said that then definitely there must be some truth. It should be investigated…If he has done that, it is illegal…” https://t.co/N9rQVDdwox pic.twitter.com/Fla1NjWOeK

— ANI (@ANI) December 6, 2023