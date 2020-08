Rajasthan Unlock 4.0 Guidelines: देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से लागू होने वाले Unlock-4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. राज्यों को सिर्फ कन्टेन्मेंट जोन्स में ही लॉकडाउन लगाने का अधिकार होगा. धीरे-धीरे अब राज्य सरकार भी Unlock 4.0 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर रही है. इस बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने Unlock-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी. Also Read - Rajasthan Corona Update: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से 12 और मौत,1345 नए मामले, कई जगहों पर लगा कर्फ्यू

Lockdown to remain implemented in containment zones till 30th September. Under relaxed norms, open-air theatres will be allowed to open from September 21. Inter-state and within state travel of individuals and movement of goods permitted: Rajasthan Government

— ANI (@ANI) August 31, 2020