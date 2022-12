LPG Cylinder Blast: जोधपुर में शादी समारोह में एक-एक कर फटे 5 सिलेंडर, 60 लोग झुलसे, चार की मौत-Updates

LPG Cylinder Blast: जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में शादी समारोह में जहां हंसी-खुशी का माहौल था, वहीं अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से बड़ा हादसा हो गया और धमाके के बाद चीख-पुकार मच गई. हादसे में अबतक 60 लोगों के झुलसने की खबर है, वहीं चार लोगों की मौत हो गई है. घायल लोगों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है. कहा जा रहा है कि एक-एक कर पांच सिलेंडर में आग लगई गई जिससे ये बड़ा हादसा हो गया.

शादी समारोह में मच गई चीख-पुकार

जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में एक शादी समारोह में खाना बना रहे हलवाई के पास चूल्हे में लगे गैस के सिलेंडर फटने से यह दर्दनाक हादसा हो गया. शादी समारोह में अचानक सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई. लोगों की चीख-पुकार के बीच झुलसे हुए लोगों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की और किसी तरह से आग पर काबू पाया.