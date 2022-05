Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है. यहां पर मंगलवार की रात को एक 22 साल के युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, इसे लेकर दो संप्रदायों के बीच फिर से तनाव की खबर है. जानकारी के मुताबिक यह विवाद कुछ पैसों को लेकर शुरू हुआ और देखते -ही-देखते विवाद बढ़ा और युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है.Also Read - मदरसा में छह साल की मासूम से बलात्कार के दोषी मौलवी को आजीवन कारावास की सजा

भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने इस घटना के बाद कहा है कि, “गुरुवार, 12 मई को सुबह 6 बजे तक भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी.” बीती रात यहां एक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या करने के बाद इलाके में तनाव के मद्देनजर यह मामला सामने आया है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई है. Also Read - बंगाल के काशीपुर में पेड़ से लटका मिला बीजेपी कार्यकर्ता का शव

Rajasthan | “Internet services in Bhilwara to remain suspended till 6 am on Thursday, 12th May,” says Ashish Modi, Bhilwara District Collector

This comes in the wake of tensions in the area after a man was allegedly stabbed to death here last night.

