Hindi Rajasthan

Mewar Royal Palace Property Dispute Case Hearing Delhi High Court

मेवाड़ परिवार में कलह: जमीन को लेकर भाई-बहन के बीच हुई खटपट, जानिए क्या है पूरा मामला?

मेवाड़ राजघराने की संपत्ति को लेकर भाई-बहनों में विवाद हो गया और देखते ही देखते ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया. जानिए अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत और पूरा मामला क्या है?

भारत में राजघरानों की संपत्ति हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. आलीशान महल, होटल, ट्रस्ट और कीमती जमीनें – इन सब पर हक को लेकर कानूनी लड़ाइयां देखने को मिली हैं. इस मामले में राजस्थान काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा पूर्व रियासतें रही हैं. अब ऐसा ही एक बड़ा मामला मेवाड़ राजघराने से जुड़ा है, जो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है. यह विवाद सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि विरासत, वसीयत और पारिवारिक अधिकारों से जुड़ा एक जटिल कानूनी संघर्ष बन चुका है.

वसीयत को लेकर भाई-बहन में लड़ाई

इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्तियां और उनकी बताई जा रही वसीयत. उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और बेटियां पद्मजा कुमारी परमार व भार्गवी कुमारी आमने-सामने हैं. दावा है कि फरवरी, 2025 में बनाई गई एक वसीयत में अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपनी स्व-अर्जित संपत्तियां लक्ष्यराज को दी हैं. वहीं, बहनें इस वसीयत को अवैध और संदिग्ध बता रही हैं. उनका कहना है कि यह दस्तावेज कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता. इसी को लेकर दोनों पक्षों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा केस

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी बहनों, मां विजयराज कुमारी मेवाड़ और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. सभी पक्षों से जवाब और आपत्तियां मांगी गई हैं. इस मामले की सबसे बड़ी जटिलता यह है कि कौन-सी संपत्ति स्व-अर्जित है और कौन-सी पारंपरिक या ट्रस्ट के तहत आती है. अगर संपत्ति स्व-अर्जित मानी जाती है, तो वसीयत प्रभावी होगी, लेकिन अगर उसे पारिवारिक या ट्रस्ट की संपत्ति माना गया, तो अधिकारों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है. यही कारण है कि यह मामला कानूनी तौर पर काफी पेचीदा बन गया है.

कई दशकों से चला आ रहा विवाद

यह विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें 1980 के दशक तक जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराधिकार और ट्रस्ट प्रबंधन को लेकर मेवाड़ परिवार में दशकों से खींचतान चल रही है. अलग-अलग समय पर राजस्थान और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी केस चले, जिससे स्थिति और उलझ गई. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया, ताकि एक ही मंच पर समेकित सुनवाई हो सके. अब दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय है. साफ है कि यह मामला जल्द खत्म होने वाला नहीं है और मेवाड़ राजघराने की यह कानूनी लड़ाई अभी लंबा रास्ता तय करेगी.