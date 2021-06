Rajasthan, Congress MLA, BJP, Phone Tapping Rajasthan, Rajasthan Politics News: राजस्‍थान (Rajasthan) में कांग्रेस विधायकों (Rajasthan Congress MLAS)के मोबाइल फोन टेप किए जाने की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच सियासत गर्मा गई है. कांग्रेस के एक विधायक ने दावा किया है कि कई विधायक कह रहे हैं कि उनके मोबाइल फोन टेप कराए जा रहा है और कई अधिकारियों ने बताया है कि उन्‍हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. वहीं, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने ही विधायकों के फोन टैप करके उन्हें धमका रही है. Also Read - प्रशांत किशोर-शरद पवार के बीच तीन घंटे तक क्‍यों हुई मीटिंग? NCP के मंत्री ने दिया ये जवाब

दरअसल, राजस्थान कांग्रेस विधायक वीपी सोलंकी (Congress MLA VP Solanki) ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है या नहीं. लेकिन कई विधायकों ने कहा है कि मोबाइल फोन टेप (mobile phones are being taped)किए जा रहे हैं. कई अधिकारियों ने उन्हें (विधायकों को) भी बताया कि ऐसा लगता है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. विधायकों ने इसकी जानकारी सीएम को भी दी है.

I don't know whether my phone being taped or not. But many MLAs have said that mobile phones are being taped. Many officials' also told them (legislators) that it seems that there're efforts underway to trap. MLAs have informed this to CM also: Rajasthan Congress MLA VP Solanki pic.twitter.com/GTr8akgBrG

— ANI (@ANI) June 13, 2021