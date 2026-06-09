राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में सिजेरियन के बाद मौत का साया, 6 महिलाओं की किडनी फेल, पढ़ें लापरवाही का पूरा मामला

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में एक डरावनी घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. सिजेरियन डिलीवरी के बाद युवा माताओं की किडनी फेल हो रही है. कोटा में पांच महिलाओं की जान जा चुकी है और अब बीकानेर में छह और महिलाओं की हालत बिगड़ गई है. jagran.com के मुताबिक यह मामला डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की सफाई पर सवाल खड़े कर रहा है.
कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में मई 2026 में यह संकट शुरू हुआ. कई महिलाओं ने एक ही दिन सिजेरियन कराया. कुछ घंटों बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. किडनी फेल होने, पेशाब न आने और सूजन जैसी समस्याएं सामने आईं. Bhaskar English के मुताबिक पांच महिलाओं की मौत हो गई है इनमें पायल, ज्योति, प्रिया महावर, शिरीन और पिंकी शामिल हैं. उनकी उम्र 19 से 31 साल के बीच थी. कई अन्य महिलाओं को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा. जांच में संक्रमण की आशंका जताई गई.
अब एक महीने बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में वैसी ही घटना दोहराई गई. सिजेरियन डिलीवरी के 10-15 दिन बाद छह महिलाओं की किडनी प्रभावित हो गई. सभी को ICU में भर्ती किया गया है और डायलिसिस चल रहा है. इन महिलाओं की उम्र 20 से 27 साल है. फलोदी की रहने वाली 20 वर्षीय प्रीति वेंटिलेटर पर हैं. बाकी महिलाओं की हालत भी नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों की लापरवाही और संभवतः संक्रमण को मुख्य वजह माना जा रहा है.
सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन जैसी बड़ी सर्जरी के बाद उचित देखभाल न मिलने से यह समस्या बढ़ी. दवाओं की खुराक, सफाई और पोस्ट-ऑपरेटिव केयर में कमी बताई जा रही है. परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि गलत दवा या संक्रमण से सब हुआ.
स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है. कोटा में दवाएं सील की गईं और विशेषज्ञ टीम भेजी गई. बीकानेर में भी इन्फेक्शन डिटेक्टर मशीन लगाने की तैयारी है. लेकिन पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं.यह घटनाएं राजस्थान के स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरियों को उजागर करती हैं. गरीब परिवार सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं, लेकिन बार-बार ऐसी लापरवाही से उनका विश्वास टूट रहा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और इलाज जारी है. लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सर्जरी के बाद संक्रमण रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है.
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