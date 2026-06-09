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राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में सिजेरियन के बाद मौत का साया, 6 महिलाओं की किडनी फेल, पढ़ें लापरवाही का पूरा मामला

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है. कोटा में पांच महिलाओं की मौत के बाद अब बीकानेर में छह और मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है. संक्रमण, दवा प्रबंधन और पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल में लापरवाही की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 9, 2026, 3:04 PM IST
राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में आखिर क्या हो रहा है? (IMAGE- AI)
राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में आखिर क्या हो रहा है? (IMAGE- AI)
  • कोटा के जेके लोन अस्पताल में सिजेरियन के बाद पांच महिलाओं की मौत हो चुकी है.
  • बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में छह महिलाओं की किडनी प्रभावित हुई, सभी ICU में भर्ती हैं.
  • संक्रमण, गलत दवा और पोस्ट-ऑपरेटिव केयर में कमी को संभावित कारण माना जा रहा है.
  • स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं.

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में एक डरावनी घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. सिजेरियन डिलीवरी के बाद युवा माताओं की किडनी फेल हो रही है. कोटा में पांच महिलाओं की जान जा चुकी है और अब बीकानेर में छह और महिलाओं की हालत बिगड़ गई है. jagran.com के मुताबिक यह मामला डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की सफाई पर सवाल खड़े कर रहा है.

पांच महिलाओं की मौत

कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में मई 2026 में यह संकट शुरू हुआ. कई महिलाओं ने एक ही दिन सिजेरियन कराया. कुछ घंटों बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. किडनी फेल होने, पेशाब न आने और सूजन जैसी समस्याएं सामने आईं. Bhaskar English के मुताबिक पांच महिलाओं की मौत हो गई है इनमें पायल, ज्योति, प्रिया महावर, शिरीन और पिंकी शामिल हैं. उनकी उम्र 19 से 31 साल के बीच थी. कई अन्य महिलाओं को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा. जांच में संक्रमण की आशंका जताई गई.

अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में वैसी ही घटना

अब एक महीने बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में वैसी ही घटना दोहराई गई. सिजेरियन डिलीवरी के 10-15 दिन बाद छह महिलाओं की किडनी प्रभावित हो गई. सभी को ICU में भर्ती किया गया है और डायलिसिस चल रहा है. इन महिलाओं की उम्र 20 से 27 साल है. फलोदी की रहने वाली 20 वर्षीय प्रीति वेंटिलेटर पर हैं. बाकी महिलाओं की हालत भी नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों की लापरवाही और संभवतः संक्रमण को मुख्य वजह माना जा रहा है.

सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन जैसी बड़ी सर्जरी के बाद उचित देखभाल न मिलने से यह समस्या बढ़ी. दवाओं की खुराक, सफाई और पोस्ट-ऑपरेटिव केयर में कमी बताई जा रही है. परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि गलत दवा या संक्रमण से सब हुआ.

दोनों मामलों में जांच शुरू

स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है. कोटा में दवाएं सील की गईं और विशेषज्ञ टीम भेजी गई. बीकानेर में भी इन्फेक्शन डिटेक्टर मशीन लगाने की तैयारी है. लेकिन पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं.यह घटनाएं राजस्थान के स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरियों को उजागर करती हैं. गरीब परिवार सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं, लेकिन बार-बार ऐसी लापरवाही से उनका विश्वास टूट रहा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और इलाज जारी है. लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सर्जरी के बाद संक्रमण रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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