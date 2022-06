राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर में एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या (Murder in Udaipur) कर दी गई. हमलावरों ने युवक पर ऐसा वार किया कि गर्दन धड़ से अलग (Beheaded in Shop) हो गई. जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान कन्हैया लाल तेली (Kanhaiya Lal Teli) के रूप में हुई है. कन्हैया लाल यहां शहर के धानमंडी इलाके में टेलरिंग शॉप (Tailoring Shop) चलाता था. बताया जा रहा है कि यहां करीब 6-7 लोग काम करते हैं. हालांकि, हमलावरों ने केवल कन्हैया लाल पर ही हमला किया. गर्दन अलग हो जाने से कन्हैया लाल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इस हमले में कन्हैया का एक साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. फिलहाल, इस नृशंस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और बाजार में दहशत का माहौल है.Also Read - जयपुर में सामने आया हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार बाइक सवारों ने मारी महिला को टक्कर

इसीलिए हुई हत्या !

सूत्रों की मानें तो कन्हैया लाल पिछले कई दिनों से समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहा था. जिसके बाद से समुदाय विशेष में कन्हैया के प्रति गहरी नाराजगी हो गई. बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर इस दौरान कुछ दिन तक कन्हैया लाल की दुकान भी बंद रही. वहीं, कन्हैया को लगा कि अब हालात सामान्य हैं और उसने फिर से दुकान पर जाना शुरू कर दिया. जिसके बाद आज वह हमलावरों का शिकार हो गया. ये भी जानकारी मिली है कि कन्हैया लाल तेली ने हाल ही सोशल मीडिया पर नबी के खिलाफ टिप्पणी के लिए भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट (Social Media Post in Support of Nupur Sharma) भी लिखी थी. जिसके बाद से वह निशाने पर आ गया था. Also Read - सीएम गहलोत के बयान पर Sachin Pilot ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'पहले भी कह चुके हैं नाकारा, निकम्मा लेकिन...'

स्थिति तनावपूर्ण, भारी पुलिस बल तैनात

वहीं, उदयपुर में दिनदहाड़े हुए हत्या के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है. वहीं, बदला लेने के लिए हत्या किए जाने की बात सामने आते देख पुलिस भी सतर्क हो गई है. फिलहाल, इलाक में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. उदयपुर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया है और घटना की गहन रूप से जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ आरोपियों की पहचान हो गई है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है. उन्होंने कहा कि हत्या का दावा कर वीडियो बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी. Also Read - राजस्थानः बेटे ने बुजुर्ग के ऊपर डीजल उड़ेलकर लगाई आग, पिता को पास रखने को लेकर दो भाइयों में हुआ था विवाद

हत्या की जिम्मेदारी लेने वालों का वीडियो वायरल

वहीं, उदयपुर में हुई इस हत्या के बारे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दो लोगों को इस हत्या के बारे में बात करते सुना जा सकता है. जो कि इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं. समुदाय विशेष के ये लोग इस वीडियो में धमकी भी देते नजर आ रहे हैं कि अगर उनके समुदाय को लेकर कोई टिप्पणी हुई तो वे इसी तरह का ‘हश्र’ करेंगे. वीडियो में युवकों के हाथ में खंजर भी दिखाई दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री की अपील- शांति बनाएं, वीडियो न फैलाएं

वहीं, संवेदनशील मामला होने के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर तुरंत संज्ञान ले लिया है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं. इस घटना में शामिल सभी अपराधियों कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी. मैं सभी पक्षों से शान्ति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.’ मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में वीडियो को शेयर न करने की अपील की. उन्होंने लिखा, ‘मैं सभी से अपील करता हूं कि इस घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने का प्रयास ना करें. वीडियो शेयर करने से अपराधी का समाज में घृणा फैलाने का उद्देश्य सफल होगा.’

भाजपा बोली- यह सुनियोजित योजना

वहीं, उदयपुर में हुए इस दिनदहाड़े मर्डर को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस हत्या को लेकर मुख्यमंत्री से बात की. उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उदयपुर भी जाएंगे. कटारिया ने कहा कि इस हत्या की सही तरीके से जांच होगी तो इसके पीछे किसी सुनियोजित योजना का खुलासा होगा. कटारिया ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के व्यक्ति को नौकरी देने की भी मांग की.

(इनपुट-ब्यूरो)