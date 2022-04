जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राज्य सरकार में होने वाले बदलाव को लेकर मीडिया के एक वर्ग में लगाई जा रही अटकलों को महज ‘अफवाह’ करार दिया है. अशोक गहलोत ने कहा कि उनका इस्तीफा तो ‘परमानेंट’ रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के पास है. इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी राज्य का नाम लिए कहा कि जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी. मुख्यमंत्री गहलोत यहां राजस्थान राजस्व सेवा परिषद (राजस्थान तहसील सेवा के अधिकारी एवं गिरदावर/पटवारी संघ) के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लोगों को मीडिया में चल रही इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.Also Read - कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रशांत किशोर के सामने सोनिया गांधी ने रखी शर्त, PK ने मांगा फ्री हैंड

अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है. उन्होंने कहा,’‘इसमें कोई थोड़ा बहुत काम बाकी है तो वह भी हम करेंगे. अफवाहें चलती रहती हैं मीडिया में अखबारों में … उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है.’’ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में संस्कृत के एक श्लोक का भावार्थ पढ़ते हुए कहा, ‘‘न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, न ही मुझे स्वर्ग और मोक्ष चाहिए. दु:ख से पीड़ित प्राणियों के दुःख दूर करने में सहायक हो सकूं, यही मेरी कामना है.’’ गहलोत ने कहा कि उनके दिमाग में इस उद्धरण वाली बात है. उन्होंने आगे कहा, ‘‘जब मैं 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बना तब से मैंने (कांग्रेस अध्यक्ष) सोनिया गांधी को अधिकृत कर रखा है.. मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास है. जब मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास है, तो बार-बार ये बात आनी ही नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदल रहा है, क्या हो रहा है?’ Also Read - 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आए कांग्रेस से संबंधित आधा दर्जन प्रश्न तो गरमा गई राजनीति, भाजपा बोली- शिक्षा संस्थानों का राजनीतिकरण

#WATCH Rajasthan | My resignation is permanently present with Sonia Gandhi, so there is no point in repeatedly asking if the CM is going to change. The Chief Minister will change when it has to be changed and no one will get to know anything about it: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/1asjCZqVSe

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 23, 2022