कोटा में UP के NEET स्टूडेंट ने सुसाइड की, 24 घंटे में आत्महत्या का दूसरा मामला

Rajasthan, Student Suicide in Kota, कोटा: राजस्थान के कोटा शहर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे 17 साल के स्टूडेंट (NEET Student) ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली. यह 24 घंटे में यहां कोचिंग ले रहे किसी छात्र की आत्महत्या का दूसरा मामला है. किशोर की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर निवासी आदित्य सेठ के रूप में हुई है. इससे पहले, मंगलवार सुबह मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे 18 वर्षीय मेहुल वैष्णव ने इसी इलाके में अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली.

कोटा में किसी छात्र की आत्महत्या का इस साल यह 14वां मामला है, कोटा में 2022 में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के कम से कम 15 मामले आए थे.

विज्ञान नगर पुलिस थाने के सर्कल इंस्पेक्टर (सीआई) देवेश भारद्वाज ने बताया कि किशोर की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर निवासी आदित्य सेठ के रूप में की गयी है. वह मंगलवार रात को कोटा के सेक्टर-2 में अपने पीजी (अतिथि गृह) के कमरे में फंदे से लटका मिला. उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा का छात्र सेठ पिछले दो महीने से एक कोचिंग संस्थान में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रहा था और पीजी में रहता था.