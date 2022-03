Rajasthan, Alwar: फ‍िल्‍म द कश्‍मीर फाइल्‍स (The Kashmir Files) को लेकर सोशल मीडिया (social media) में एक व्‍यक्ति की नकारात्‍मक टिप्‍पणी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया. यह मामला राजस्‍थान (Rajasthan) के अलवर (Alwar) जिले के बहरोड़ (Behror) में सामने आया है. कथित तौर पर सोशल मीडिया पर द कश्मीर फाइल्स पर नकारात्मक टिप्पणी करने के बाद बहरोड़ में एक व्यक्ति को अपनी नाक जमीन पर रगड़वाई गई और उसे माफी मांगने के लिए कहा गया था. यह मामला सामने आने पर दलित संगठन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है.Also Read - Rajasthan News: पति की ज्यादतियों से परेशान पत्नी ने दिया ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम, जानकर रुह कांप जाएगी

SP Shantanu Kumar says, “It is a serious issue. So, I came here & spoke with the locals. Circle Officer has rounded up a few people & questioning is being done. Such acts are not tolerable in a democratic country. Everyone has the right to speak their mind on social media.” (2/2) pic.twitter.com/AIzZTPBE5Z

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 23, 2022