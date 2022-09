नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) अपने अध्यक्ष पद के चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगी है, इस बीच राजस्थान में नया सियासी संकट खड़ा हो गया है. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है. कांग्रेस विधायक नाराज बताए जा रहे हैं. गुटबाजी सतह पर आ गई है. विधायकों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से बिना सलाह के ही कुर्सी छोड़ने और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया. कांग्रेस विधायकों की ये नाराजगी तब सामने आई जब कांग्रेस राजस्थान में नए सीएम को लेकर मीटिंग कर रही है. सचिन पायलट के साथ ही अन्य नाम भी चर्चा में हैं. जबकि ये विधायक नहीं चाहते हैं कि अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी छोड़ें.Also Read - अंकिता भंडारी मर्डर: प्रियंका गांधी ने कहा- माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, आरोपियों को बचा क्यों रही बीजेपी सरकार?

इस बीच कांग्रेस विधायकों के बयान ने खलबली मचा दी है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले राजस्थान कांग्रेस के कई विधायक इस्तीफा सौंपने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास भी चले गए हैं. ये सभी विधायक अशोक गहलोत के समर्थक हैं. Also Read - राजस्थान में गिर सकती है सरकार, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने दिए ये बड़े संकेत

Rajasthan | Congress MLAs arrive at the residence of Assembly speaker CP Joshi in Jaipur#RajasthanPoliticalCrisis pic.twitter.com/VHjGsJYP8H

— ANI (@ANI) September 25, 2022