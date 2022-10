Rajasthan News: राजस्थान में रेलवे विभाग ने नई परियोजनाएं शुरू की हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल 57,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इस वर्ष के लिए 7565 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया था. काम तेजी से चल रहा है. हम प्रतिदिन 12 किमी रेलवे ट्रैक बिछाएंगे. रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान के 8 बड़े रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जा रहा है. सात रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित का काम शुरू कर दिया गया है.Also Read - राजस्थान के अलवर से अगवा तीन भाई, दो के शव दिल्ली में यमुना नदी के मिले, तीसरा सुरक्षित

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी रेलवे में पूरी तरह से परिवर्तन ला रहे हैं. पहले किसी भी स्टेशन पर आप जाओ तो नाक बंद करना पड़ता था लेकिन अब आपको सभी रेलवे स्टेशन पर काफी साफ-सफाई मिलेगी. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर में 50 स्थानों पर युवाओं को 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र देंगे. केंद्र के सभी मंत्रालयों को मिलाकर आज 75000 नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं. आने वाले महीनों में 10 लाख से अधिक रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.

New projects have been taken up for Rajasthan (in Railway sector). Projects worth over Rs 57,000 cr have been sanctioned. There was a record allocation of Rs 7,565 cr for this yr. Work sped up. We’ll lay down 12 km of railway tracks per day: Railway Min Ashwini Vaishnaw in Jaipur pic.twitter.com/KepiOlajAj

