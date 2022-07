जयपुर: जयपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की नामित अदालत ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड (Kanhaiya Lal Murder Case) के तीन आरोपियों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. एनआईए ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के तीनों आरोपियों को आज जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. चार अन्य को पहले ही जेल भेजा जा चुका है.Also Read - राजस्थान में गहलोत की सूझबूझ से बची है अब तक कांग्रेस सरकार, नहीं कामयाब हो रहा 'ऑपरेशन लोटस'

विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा ने बताया, "अदालत ने तीनों आरोपियों को एक अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है." उन्होंने बताया कि आरोपियों को अजमेर की उच्च सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है.

#WATCH | Rajasthan: NIA presented all three accused in Udaipur’s Kanhaiya Lal murder case before NIA Court in Jaipur today. The court sent them to judicial custody. Four others were already sent to jail. pic.twitter.com/CJCiWutRcH

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 16, 2022