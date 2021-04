Night curfew in all cities of Rajasthan, May Lockdown Like Restriction Announced: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजस्थान के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल की शाम से 30 अप्रैल की सुबह तक रहेगा. Also Read - जयपुर के सरकारी अस्पताल में अनोखी चोरी, कोवैक्सीन की 320 खुराकें चुरा ले गए चोर, FIR दर्ज

गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले की स्थगित करने का फैसला किया है.

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी खतरनाक लहर से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी. मंगलवार को गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे लॉकडाउन की तरह संयमित व्यवहार करें.

In view of increasing #COVID19 cases, Rajasthan government announces night curfew in all cities between 6 pm to 6 am from April 16 to 30. pic.twitter.com/XqxN2wSwZd — ANI (@ANI) April 14, 2021

बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि राज्य में सामाजिक-धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को सीमित करने, कर्फ्यू का समय बढ़ाने, विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की संख्या कम करने के साथ ही लॉकडाउन के समान कड़े एवं प्रभावी कदम उठाना जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने इस पर प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार को निर्देश दिए कि वे इन सुझाव के मद्देनजर जरूरी गाइडलाइन तैयार करें. उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है. आमजन को इससे कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन जीवन रक्षा सर्वोपरि है. इसी के मद्देनजर आज राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया.