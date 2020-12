Rajasthan Govt has decided to impose night curfew between 8 pm of December 31 and 6 am of January 1 in all cities having population of over one lakh: राजस्‍थान में 31 दिसंबर की रात को सभी प्रमुख कस्‍बों और शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही राज्‍य सरकार ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले सभी समारोहों पर रोक लगा दी है. खास बात ये है कि राजस्‍थान में एक लाख तक की आबादी वाले शहरों पर यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. Also Read - Merry Christmas 2020: कोरोना काल में क्रिसमस को बनाएं यादगार, घरवालों के साथ इस तरह करें सेलिब्रेट

राज्‍य के गृ‍ह विभाग ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इसके अनुसार, "राज्य के सभी शहर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है, वहां नववर्ष की पूर्व संध्या को रात आठ बजे से अगले दिन यानी एक जनवरी 2021 की सुबह 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा."

यही नहीं इन इलाकों में सारे बाजार शाम सात बजे बंद कर दिए जाएंगे. राज्‍य के सभी नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र इस दायरे में आएंगे.

इस आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा पहले ही जारी अधिसूचना के अनुसार राज्‍य में आतिशबाजी करने तथा पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले सभी समारोहों या लोगों के इकट्ठा होने को पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.