जयपुर: नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने रविवार को कहा कि देश में बैंकिंग क्षेत्र दबाव में है और सरकार प्रोत्साहन पैकेज देकर इसे संकट से बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है. जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि वाहन क्षेत्र में मांग में नरमी से भी पता चलता है कि लोगों में अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसे की कमी है.

Nobel laureate Abhijit Banerjee at Jaipur Literature Festival: We have been witnessing some good indicators for the Indian economy for the last two months. But I can not say how long will they last as fresh data are coming in. pic.twitter.com/XLJPSKGYSH

