Omicron in India: कोरोना (Corona) के अब तक के सबसे संक्रामक वेरिएंट Omicron से बचने की हर संभव कोशिश भारत (Omicron in India) ने की, लेकिन फिर भी बेंगलुरू में दो संक्रमित (2 Tested Positive with Omicron Variant in Bengaluru) आ ही गए. केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अब और भी ज्यादा अलर्ट (ALERT) हो गई हैं. हर जगह अब उन लोगों की पहचान की जा रही है, जो हाल ही में एट रिस्क देशों (At-Risk Countries) से आए हैं या विदेश यात्रा करके आए हैं. चिंताजनक बात यह है कि पिछले कुछ दिनों अफ्रीकी देशों या कुछ अन्य देशों से आए यात्रियों में से कई कोरोना पॉजिटव (Corona Positive) पाए गए हैं. हालांकि, अभी तक उनके Omicron के संक्रमित होने की पुष्टी नहीं हुई है. राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर (Jaipur) में भी अफ्रीका से लगभग सात दिन पहले लौटे एक ही परिवार के चार सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इस परिवार में माता-पिता और उनकी 8 साल और 15 साल की दो बेटियां कोविड पॉजिटिव बताई जा रही हैं. और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनके कांटेक्ट में आए करीब 12 लोगों में से पांच कोरोना पॉजिटिव पाए गए है.

Omicron के अलर्ट (ALERT) को देखते हुए परिवार के चार लोगों के साथ ही कॉन्टेक्ट में आए सभी संक्रमितों को क्वारेंटाइन (Quarantine) कर आइसोलेशन (Isolation) में रखा गया है. सभी लोगों के कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग (Genome Sequencing) करवाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि ये Omicron वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं. बताया जा रहा है इन 9 लोगों में से सभी वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज (Corona Vaccine Dose) लग चुकी है और किसी में भी कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं, यानी ये सभी एसिम्टमैटिक हैं और इनकी हालत भी सामान्य है. बताया जा रहा है कि यह परिवार 25 नवंबर को अफ्रीका से लौटा था.

इधर दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार को लगभग तीन हजार अंतरराष्ट्रीय यात्री पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि छह और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के सामने आने के मद्देनजर 'जोखिम वाले' देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिनके तहत कोविड जांच अनिवार्य है.

एक अधिकारी ने कहा कि बुधवार देर रात से गुरुवार शाम सात बजे तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए 2,950 से अधिक यात्री यहां पहुंचे हैं. इनमें से 2,150 से अधिक यात्रियों ने रैपिड पीसीआर जांच कराई, जबकि शेष ने आरटी-पीसीआर जांच का विकल्प चुना. अधिकारियों ने कहा कि ‘जोखिम वाले’ देशों के छह और यात्री गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कोरोना संक्रमित पाए गए. उनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे ओमीक्रोन से संक्रमित तो नहीं हुए हैं.

महाराष्ट्र में एक नवंबर के बाद से आए 25 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के अलावा उनके नजदीकी संपर्क में आए तीन अन्य लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी. कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए इन सभी लोगों के नमूनों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है.

कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मद्देनजर देश भर में हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी की जा रही है. महाराष्ट्र में 30 नवंबर की रात से दो दिसंबर की सुबह तक कुल 861 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच की गई, जिनमें से तीन यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी कर कहा, ‘‘हवाई अड्डे और क्षेत्र निगरानी दोनों से कुल 28 नमूनों को जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है.’’ गौरतलब है कि कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप को बेहद संक्रामक एवं घातक माना जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुका है.

(इनपुट – पीटीआई)