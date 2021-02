Ajmer Sharif Dargah, अजमेर: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (Union Minority Affairs Minister) मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने दरगाह अजमेर शरीफ (Ajmer Sharif Dargah) में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के 809वें वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा भेजी गयी चादर मंगलवार को पेश की. Also Read - कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी केंद्र सरकार

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि सहिष्णुता व सौहार्द्र ही भारत की संस्कृति और संस्कार हैं. इस ताकत को कोई भी "नकारात्मक साजिश" नुकसान नहीं पहुंचा सकती.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, सूफी-संतों के संस्कार और सुशासन के संकल्प से भरपूर समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की प्रामाणिक शख्सियत हैं. नकवी ने दरगाह पर प्रधानमंत्री की चादर पेश की और बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के सभी तबकों के लोगों को उनके संदेश को पढ़ कर सुनाया.

On behalf of Prime Minister Narendra Modi, Union Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi today offered ‘chadar’ at the Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan on the 809th Urs of Khwaja Moinuddin Chishti pic.twitter.com/aNaBhJXs0d

