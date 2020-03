जयपुर: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमित और अन्य बीमारियों से ग्रस्त एक 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं, कोरोना वायरस से संक्रमण के पांच नए मामलों के सामने आने के बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 43 हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी 73 वर्षीय व्यक्ति का गुरुवार को निधन हो गया. वह कोरोना वायरस संक्रमित होने के साथ-साथ मधुमेह के भी मरीज थे. उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और गुर्दे खराब थे.

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए पांच नए मरीजों में दो भीलवाड़ा के और एक-एक मरीज जयपुर, जोधपुर और झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं. राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण से यह दूसरी मौत है लेकिन अधिकारियों ने मौत को सीधे तौर पर कोरोना वायरस से होने से इंकार किया. इससे पूर्व एक इतावली पर्यटक की वायरस से उबरने के बाद दिल और फेफड़े की समास्याओं के चलते जयपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी.

