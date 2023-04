सचिन पायलट के अनशन को लेकर पूछे गए सवाल पर जानें क्या बोले सीएम गहलोत? देखें VIDEO

Rajasthan Political Update: राजस्थान में एक बार फिर सियासी दंगल शुरू हो गया है. सचिन पायलट ने एक दिन पहले गहलोत सरकार के खिलाफ कुछ घंटों का अनशन किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) से जब सचिन पायलट (Sachin Pilot) के अनशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि उनका फोकस सिर्फ महंगाई से राहत दिलाने पर है. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कई बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि ऐसा देश में कहीं और नहीं हुआ है.

#WATCH | Rajasthan: Our goal is to reduce inflation. Apart from this, we do not and will not pay attention to anything else: Rajasthan CM Ashok Gehlot on the question raised by Sachin Pilot and other leaders in Jaipur pic.twitter.com/Dfkec3WoRT — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 12, 2023