Rajasthan Cabinet reduces VAT on petrol and diesel by Rs 4 and Rs 5 respectively, to be effective from midnight today : राजस्‍थान में आज मंगलवार की रात पेट्रोल और डीजल सस्‍ता हो गया है. कम की गई कीमतें आज आधी रात से लागू की जाएंगी.

Rajasthan Cabinet decides to reduce VAT on petrol and diesel by Rs 4 and Rs 5 respectively, to be effective from midnight today, says CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/0zlPYVQNqf — ANI (@ANI) November 16, 2021



राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर को कम करने का निर्णय लिया गया. आज रात्रि 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल में 5 रु. प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएगी. इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी.

बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्‍स कम किया था, लेकिन मुख्‍यमंत्री इसे अपर्याप्‍त बताते हुए अभी तक वैट में कमी नहीं थी. राजस्‍थान में पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर सरकार पर दबाव बना हुआ था.