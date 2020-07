जयपुर: राजस्थान की राजनीतिक रस्साकशी के बीच कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायकों ने शनिवार को इन आरोपों को गलत बताया कि उन्हें हरियाणा के एक होटल में बंधक बनाया हुआ है. इन विधायकों के अनुसार वे अपनी स्वेच्छा से पायलट के साथ हैं. Also Read - कलराज मिश्र के व्यक्तित्व का दिल्ली में भी पक्ष-विपक्ष सम्मान करता रहा है, वह दबाव में नहीं आएंगे: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज होकर पायलट के साथ गए ऐसे तीन विधायकों ने अपने बयान के वीडियो जारी किए. मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट खेमे के विधायकों की ओर इशारा करते हुए सुबह संवाददाताओं से कहा था, ''हमारे कुछ साथी जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, उन्हें पूरा भाजपा की देखरेख में बंधक बनाया हुआ है. हो सकता है कि वे वहां से छूटना चाहते हों, हो सकता है कि बाउंसर लगा रखे हो वहां पर, पुलिस लगा रखी है.''

#WATCH: "Rajasthan CM Ashok Gehlot said we are held hostage by BJP, I want to clarify that it is not so… We are here at our own will as despite our efforts he didn't listen to any of our demands related to work in our constituencies," says MLA Suresh Modi from Sachin Pilot camp pic.twitter.com/Y1ZU2elw5U

— ANI (@ANI) July 24, 2020

— ANI (@ANI) July 24, 2020