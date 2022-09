नई दिल्ली: ‘नवरात्रि का मौका है. रात के 10 बज गये हैं. मुझे पहुँचने में देर हो गई. मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए. इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं फिर से यहां आऊंगा. और आपका ये जो प्यार है, उसे मैं ब्याज सहित चुकता करूंगा.’ पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए सभा में स्पीच नहीं दी. उन्होंने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर न चलाये जाने के नियम का पालन करते हुए माइक नहीं पकड़ा और बिना माइक के ही मंच से रात और नियम का हवाला देकर रैली ख़त्म कर दी.Also Read - मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव: बीजेपी के 417 पार्षद जीते, कांग्रेस को मिली 250 सीटें

राजस्थान पहुँचने में हुई देर: दरअसल, आज पीएम मोदी गुजरात में थे. इसके उन्हें राजस्थान पहुंचना था. यहां आबू रोड पर उन्हें रैली करनी थी, लेकिन उन्हें पहुँचने में देर हो गई. पीएम मोदी 10 बजे के बाद रैली स्थल पर पहुंचे. रैली में लोगों की भारी भीड़ थी. वसुंधरा राजे सहित कई बीजेपी नेता यहां मौजूद थे. Also Read - Jaipur Metro Update: त्योहारी सीजन में मेट्रो के फेरे और टाइमिंग को लेकर आया यह बड़ा अपडेट

रात में स्पीच से इनकार: रात 10 बजने के कारण पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करने से इनकार कर दिया. और फिर वह मंच से उतर बैरीकेडिंग से खड़े आम लोगों से मिले. कई लोगों से उन्होंने मालाएं लीं. कई ने उनसे हाथ मिलाया. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. कई लोग पीएम मोदी की इसके लिए तारीफ भी कर रहे हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi went to greet people gathered at the venue in Abu Road, Rajasthan.

