PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया राम मंदिर का मॉडल, मैक्रों ने दिया ऐसा रिएक्शन

Republic Day 2024: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दो दिन के दौरे पर भारत आए हैं. वह शुक्रवार, यानि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्‍य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. मैक्रों भारत के दो दिवसीय राजकीय दौरे पर गुरुवार दोपहर राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे. यहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के साथ राष्ट्रपति मैक्रों ने जयपुर में रोड शो किया. इस दौरान पीएम मोदी ने मैक्रों को गिफ्ट के रूप में राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) का मॉडल दिया है.

#WATCH | Rajasthan: Prime Minister Narendra Modi gifts a replica of Ram Mandir to French President Emmanuel Macron, in Jaipur. pic.twitter.com/l9K91lOOt8

— ANI (@ANI) January 25, 2024