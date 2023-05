राजस्थान में PM मोदी और CM गहलोत एक मंच पर, एक-दूसरे कसे पर तंज... विकास से लेकर विपक्ष का सम्मान तक बातें

PM Narendra Modi, PM Modi , Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज बुधवार को राजस्‍थान में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. पीएम मोदी राजस्थान के उदयपुर जिले के नाथद्वारा में आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ मंच पर मौजूद और एक -दूसरे पर सियासी तंज भी कसे. पीएम मोदी ने कहा, अगर पहले पर्याप्त मेडिकल कॉलेज बन जाते तो हमें डॉक्टरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता. वहीं CM गहलोत ने कहा, पीएम मोदी से विपक्ष का सम्मान करने की बात कही है.

पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग देश में अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते. उन्हें केवल विवाद खड़ा करना अच्छा लगता है. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में रुके विकास कार्यों का जिक्र किया तो मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी से विपक्ष का सम्मान करने की बात कही है . मुख्यमंत्री ने मोदी के सामने एक बार फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग की.

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, आज मैंने 5500 करोड़ रुपए से अधिक की अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं. हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है.

पीएम मोदी ने कहा, अगर पहले पर्याप्त मेडिकल कॉलेज बन जाते तो हमें डॉक्टरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, हर घर को पानी मिलता तो हमें 3.5 लाख करोड़ रुपये का जल जीवन मिशन शुरू नहीं करना पड़ता. नकारात्मक लोगों के पास दूरदृष्टि नहीं होती और वे अपने राजनीतिक हितों से परे नहीं सोच सकते.