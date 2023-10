Video: राजस्थान के गरीब परिवारों को PM Modi ने दी पक्के घर की गारंटी, कहा- नौजवानों के साथ धोखा करने वालों का होगा हिसाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के चितौड़गढ़ में रैली की. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यहां अशोक गहलोत सोते-जागते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी. जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में व्यस्त रहे. कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है..मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं कि जब अपराध, दंगे, महिलाओं-दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो राजस्थान टॉप पर आता है.मैं बहुत दुख के साथ आपने पूछता हूं कि क्या 5 साल पहले आपने इसलिए राजस्थान को वोट दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चितौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान के नौजवानों के साथ जो धोखा किया गया है भाजपा उसकी तह तक जाएगी. यहां के पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर हिसाब किया जाएगा. मैं आपको भरोसा देता हूं नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चितौड़गढ़ में कहा कि CM अशोक गहलोत को पता है कि कांग्रेस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. खुद गहलोत जी को भरोसा है कि वो जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पहले ही भाजपा को बधाई दे दी है. उनकी गुजारिश है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद उनकी योजनाएं बंद न की जाएं. मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में भाजपा सत्ता में आएगी.

