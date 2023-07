PM मोदी बोले, हम दिल्ली से योजनाएं राजस्थान भेजते हैं, लेकिन जयपुर में कांग्रेस का पंजा झपटा मार देता है

PM Modi in Bikaner: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Bikaner) आज शनिवार को राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस की सरकार (Rajasthan Congress govt) के खिलाफ जमकर हमला बोला.PM मोदी ने कहा, हम दिल्ली से योजनाएं राजस्थान भेजते हैं, लेकिन जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है. कांग्रेस को राजस्थान की परेशानी से और आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है. घर-घर पीने का पानी पहुंचाने की भाजपा की योजना से भी कांग्रेस सरकार को परेशानी है.

PM मोदी ने कहा, लोगों का उत्साह बता रहा है कि राजस्थान में सिर्फ मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है. बल्कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी लोगों का पारा चढ़ गया है. जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता है.