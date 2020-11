लौंगेवाला (राजस्थान): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे राजस्‍थान की लौंगेवाला पोस्‍ट पहुंचे. पाकिस्‍तानी सीमा से लगी इस चौकी पर पीएम मोदी ने युद्धक टैंक की सवारी की. बता दें कि1971 के युद्ध में इस चौकी पर कम संख्‍या में होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्‍तानी सेना का बड़ी बहादुरी से सामना किया था. लौंगेवाला की लड़ाई पर फिल्‍म बॉर्डर बनाई गई थीं. Also Read - Happy Diwali Wishes 2020: दिवाली स्वच्छता वाली... राष्ट्रपति कोविंद-पीएम मोदी ने दी इस तरह बधाई,

दिवाली पर जवानों के साथ समय बिताने के अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान की लौंगेवाला चौकी पर जवानों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अगर भारत को आजमाया गया तो "प्रचंड जवाब" मिलेगा.

#WATCH | Rajasthan: PM Narendra Modi took a ride on a tank in Longewala, Jaisalmer, earlier today.

He was in Longewala to celebrate #Diwali with security forces. pic.twitter.com/n77KRdIZfQ

