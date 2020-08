जैसलमेर: राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्‍य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि राजस्थान में जो कुछ तमाशा हो रहा है, उसे बंद करवाएं. सीएम गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री को राजस्थान में चल रहे ‘तमाशा’ को रोकना चाहिए. यहां हॉर्स ट्रेडिंग की दर बढ़ी है. क्या है ‘तमाशा’?. Also Read - Smart India Hackathon 2020: रमेश पोखरियाल ने कहा- यह युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत, गांव की समस्याओं के समाधान का है मंच

सीएम गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त का बड़ा खेल खेल रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में चल रहे इस 'तमाशे' को बंद करवाने की अपील की.

गहलोत ने जैसलमेर में मीडियाकर्मियों से कहा, "दुर्भाग्य से इस बार भाजपा का प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त का खेल बहुत बड़ा है. वह कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का प्रयोग यहां कर रही है. पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है."

WATCH: …Prime Minister should stop the ‘tamasha’ going on in Rajasthan. The rate for horse-trading has increased here. What ‘tamasha’ is this?: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot in Jaisalmer pic.twitter.com/W9s9THllBJ

— ANI (@ANI) August 1, 2020