Population Control Bill: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किए जाने के बीच कांग्रेस शासित राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बुधवार को बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश एक परिवार में एक बच्चा यानी ‘हम दो हमारे एक’ पर विचार करे.Also Read - Rajasthan News: राजस्थान में जाली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, 5.80 लाख रुपये के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार

शर्मा ने कहा, ‘बढ़ती आबादी पूरे देश के लिए चिंता की बात है. महामारी के दौर में चाहे टीकाकरण की बात हो, विकास की बात हो सब पर प्रतिकूल असर पड़ता है. समय आ गया है कि जब यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश की आबादी को कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर चिकित्सा, शिक्षा, बेहतर जीवन यापन के साधन मिल सके.’ Also Read - Kappa variant Update: राजस्थान में कोरोना वायरस के 'कप्पा' वैरिएंट के 11 मामलों की पुष्टि

Rajasthan | Growing population is a problem. The country has to think about controlling it so that future generations can have a better life. It is time for "Hum 2, hamare 1": Dr. Raghu Sharma, State Health Minister, on Population Control Bill pic.twitter.com/qYZjekX7o7

— ANI (@ANI) July 14, 2021