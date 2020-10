Gurjar community agitation in Rajasthan: राजस्‍थान में गुर्जर समुदाय के आंदोलन के मद्देनजर आज शुक्रवार को शाम 6 बजे से 2G/3G/4G data services, बक्‍ल में SMS/MMS और इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया को कई इलाकों में निलंबित कर दिया गया है. एक नवंबर को गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर धौलपुर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है. Also Read - IPL 2020: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ट्रेंट बोल्ट

ताजा जानकारी के मुताबिक, गुर्जर समुदाय के एक नवंबर के आंदोलन के मद्देनजर कोटपूतली, पावटा, शाहपुरा, विराटनगर और जामवा रामगढ़ में आज शाम 6 बजे से इंटरनेट के माध्यम से 2G / 3G / 4G डेटा सेवा, बल्क एसएमएस / MMS और सोशल मीडिया (वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट को छोड़कर) निलंबित कर दिया गया है.

गुर्जरों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर करौली, अलवर, दौसा, बूंदी, सवाई माधोपुर व भरतपुर आदि जिलों में प्रशासन चौकस हो गया है. आंदोलन को लेकर जयपुर में पुलिस प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक हुई. सम्बद्ध जिलों में उच्च अधिकारियों के साथ अतिरिक्त जाप्ता भेजा जा रहा है.

Section 144 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) imposed in Dholpur in view of Gurjar community agitation on November 1, until further order. #Rajasthan https://t.co/VFxwzFxSc1

