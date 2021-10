जयपुर: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक दलित युवक की पीट पीटकर हत्या करने के मामले में चार लोगों को अरेस्‍ट किया गया है और एक और नाबालिग को हिरासत में लिया गया हे. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. बता दें कि यह घटना हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा में बीते 7 अक्टूबर को घटित हुई थी जहां दर्जन भर लोगों ने जगदीश को लाठियों से तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.Also Read - UP: लव स्‍टोरी का दुखद अंत, प्रेमी- प्रेमिका दुपट्टे के फंदें से पेड़ पर लटके मिले, सामने आई ये वजह

हनुमानगढ़ की एसपी प्रीति जैन ने कहा, " हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है. "पीड़ित के शव को उसके घर के बाहर फेंक दिया गया था. आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया 302 और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं सहित दर्ज की गईं.

Rajasthan: 4 persons arrested & a minor detained for allegedly beating a man to death over love affair in Hanumangarh

“Victim’s body was thrown outside his house. Case registered under various sections of IPC including 302 & sections of SC/ST Act,”says Preeti Jain,SP Hanumangarh pic.twitter.com/M8NN9wsTbm

