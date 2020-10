Rajasthan: self-styled godman sexual harassment in Bundi : राजस्‍थान में एक स्वयंभू धर्मगुरु/ तांत्र‍िक ने कई महिलाओं का यौन शोषण (sexual harassment) करता रहा. इसका खुलासा तब हुआ जब बूंदी में बीते 27 अक्‍टूबर को चार महिलाओं ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. Also Read - राजस्‍थान के दलित का हरियाणा में जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जांच शुरू

राजस्‍थान के बूंदी जिले की पुलिस के मुताबिक, 4 महिलाओं ने एक स्वयंभू धर्मगुरु/ तांत्र‍िक के खिलाफ यौन शोषण (sexual harassment) का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

Rajasthan: 4 women file complaint against a self-styled godman alleging sexual harassment in Bundi

“According to the complaint he professed to possess divinity & solve their problems & then harassed them. He also demanded donations. Case will be registered,” says police. (27.10) pic.twitter.com/DLOlEfVAhi

