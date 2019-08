नई दिल्‍ली: ये वीडियो राजस्‍थान के शहर अजमेर में हुई भारी बारिश और उससे गलियों पर बने बाढ़ जैसे हालात का गुरुवार को सामने आया है. वीडियो में बीच शहर की इस गली में नदी जैसी बाढ़ दिखाई दे रही है. ये वीडियो आपको तब और हैरान कर देता है, जब इसमें बाइक, ही नहीं, बल्‍कि जिंदा बहते हुए एक व्‍यक्‍ति भी दिखाई दे रहा है. बाढ़ जैसे ये हालात पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते है. बता दें कि राजस्‍थान के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है.

#WATCH A man was swept away by water in Ajmer, as streets are flooded following heavy rainfall in the area. #Rajasthan pic.twitter.com/acaVwybmiu

— ANI (@ANI) August 1, 2019