Rajasthan, Hanumangarh, Rape, Murder News: राजस्‍थान के हनुमानगढ़ जिले में जिंदा जलाई गई 33 साल की रेप बलात्कार पीड़िता की कल यानि 5 मार्च को शुक्रवार को अस्‍पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, पुलिस ने कल ही आरोपी को अरेस्‍ट कर लिया था. बृहस्पतिवार सुबह हुई इस घटना में महिला बुरी तरह झुलस गई थी और उसे बीकानेर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. Also Read - Rajasthan में अब 4 और राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट जरूरी

हनुमानगढ़ की एसपी ने कहा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जिंदा जलाई गई महिला ने दम तोड़ दिया हैं. परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बलात्कार के आरोपियों ने उसे जलाया है. हनुमानगढ़ की एसपी ने कहा, “महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी का मुकदमा चल रहा था. परिवार के सदस्यों ने उसके खिलाफ संदेह व्यक्त किया हम जांच कर रहे हैं. Also Read - Mumbai: TV एक्‍ट्रेस से कई बार रेप, मुंबई की ओशविरा पुलिस स्‍टेशन में FIR दर्ज कराई

Rajasthan: A woman in Hanumangarh succumbs to burn injuries; family members allege rape accused set her ablaze Also Read - Delhi: महिला ने दो बच्‍चों की हत्‍या करने के बाद कर ली सुसाइड

“Accused was undergoing trial after the woman had filed a complaint. Family members expressed their doubts against him. We’re investigating,” said SP Hanumangarh(05.03) pic.twitter.com/MT6JOReWjT

