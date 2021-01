Rajasthan Accident: राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना इलाके में मंगलवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर और जीप के बीच हुई भिड़ंत में मध्यप्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग जख्मी हो गए हैं. ये पूरा परिवार खाटू श्यामजी महाराज का दर्शन करने के बाद घर लौट रहे थे. हादसे में चार पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चों की मौत हो गई है, तीन साल की एक बच्ची सुरक्षित बच गई है. सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर रैफर किया गया है. Also Read - Balika Diwas 2021: गरजे सीएम शिवराज- मैं नरपिशाचों को समाप्त करके ही चैन की सांस लूंगा

जानकारी के मुबातिक ये सड़क हादसा नेशनल हाईवे 52 पर पक्का बंधा इलाके में हुआ है. जीप और ट्रेलर में हुई टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि इसमें सवारी गाड़ी पुलिया की दीवार से टकराकर बुरी तरह से पिचक गई और उसमें सवार सभी लोग गाड़ी में ही फंस गए. जीप पुलिया और ट्रेलर के बीच फंसकर बुरी तरह से पिचक गई. Also Read - Amazing: कोरोना वायरस का अजब-गजब मामला, पांच महीने में हुए 31 टेस्ट, हर बार रिपोर्ट पॉजिटिव

Rajasthan: Eight dead and four injured after the vehicle they were travelling in rammed into a truck in Tonk, earlier today. Also Read - Madhya Pradesh Crime News: 13 साल की बच्ची के साथ पांच दिनों में दो बार सामूहिक दुष्कर्म, 6 गिरफ्तार

“Injured have been referred to Jaipur. Drivers of both the vehicles are absconding”, says DGP Tonk. pic.twitter.com/ZxSIxCdbo9

— ANI (@ANI) January 27, 2021