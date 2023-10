राजस्थान चुनाव के लिए AAP ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इन 21 प्रत्याशियों को दिया टिकट

Rajasthan Assembly Election 2023: आम आदमी पार्टी ने आज, 28 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. पार्टी ने मनीष शर्मा को बीकानेर पश्चिम, डॉ. संजू बाला को रतनगढ़, झाबर सिंह खीचड़ को सीकर, रामेश्वर प्रसाद सैनी को शाहपुरा, हेमन्त कुमार कुमावत को चौमू, जबकि अर्चित गुप्ता को सिविल लाइंस से उम्मीदवार बनाया है.

Aam Aadmi Party announces second list of 21 candidates for Rajasthan Assembly elections pic.twitter.com/HH5z2xISY2

— ANI (@ANI) October 28, 2023